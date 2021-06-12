У Пакистані за відмову від вакцинації блокуватимуть мобільний звʼязок

Влада пакистанської провінції Сінд оголосила про запровадження своєрідного покарання за відмову від вакцинації проти коронавірусу — людям блокуватимуть мобільний звʼязок. Блокуванням буде займатися Державне агентство звʼязку.

Про це пише The Hindu.

Покарають також держслужбовців, які відмовляться від вакцинації. З липня такі особи можуть залишитися без заробітної плати.

У той же час, вакцинованим громадянам дозволять відвідувати кінотеатри, святкові зали і святині, а в районах з більш ніж 20% щеплених скасують обмеження для роботи підприємств.

Видання зазначає, що недовіра до вакцинації викликана побоюванням побічних ефектів і дезінформацією, але в останні кілька тижнів вакцинація прискорилася. На день середній показник 200 тисяч доз, але з урахуванням, що в країні живе 220 млн осіб, то ця цифра мала.