В Пакистане за отказ от вакцинации будут блокировать мобильную связь

Власти пакистанской провинции Синд объявили о вводе своеобразного наказания за отказ от вакцинации против коронавируса — людям будут блокировать мобильную связь. Блокировкой будет заниматься Государственное агентство связи.

Об этом пишет The Hindu.

Накажут также госслужащих, которые откажутся от вакцинации. С июля такие лица могут остаться без заработной платы.

В то же время, вакцинированным гражданам разрешат посещать кинотеатры, праздничные залы и святыни, а в районах с более чем 20% привитых отменят ограничения для работы предприятий.

Издание отмечает, что недоверие к вакцинации вызвано боязнью побочных эффектов и дезинформацией, но в последние несколько недель вакцинация ускорилась. В день средний показатель 200 тысяч доз, но с учетом, что в стране живет 220 млн человек, эта цифра невысокая.