Пентагон виділить Україні військової допомоги на 150 мільйонів доларів

У Пентагоні ухвалили рішення про виділення Україні 150 мільйонів доларів військової допомоги. Її витратять на засоби зв’язку та безпілотники.

Про це пише пресслужба Міноборони США.

Допомога буде виділена на навчання, обладнання та консультації, щоб допомогти українським військовим зберігати територіальну цілісність та покращувати взаємодію з НАТО.

«Пакет включає можливості для підвищення летальності, управління, а також ситуативну обізнаність українських військ за рахунок забезпечення артилерійських радарів, безпілотних повітряних комплексів, захищених засобів звʼязку, засобів електронної війни і військово-медичної евакуації, а також підготовки та навчання обладнання для підвищення експлуатаційної безпеки та можливості баз ВПС України», — йдеться у повідомленні.

Це вже другий пакет військової допомоги США у 2021 році. У перший пакет входили, зокрема, патрульні катери Mark VI.