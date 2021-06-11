У США відкриється ще одне генконсульство України

У США відкриється нове генеральне консульство України. Його розташують у місті Х’юстон, штат Техас.
Про це у своєму Facebook написало посольство України в США.
Там зазначили, що посол Оксана Маркарова підписала офіційну угоду про оренду приміщення, де розташовуватиметься консульство.
«Ми надзвичайно раді можливості збільшувати і розвивати українську присутність в американських регіонах. Південь Америки має велику і активну українську громаду, а також великий потенціал для розвитку нових стратегічних напрямів українсько-американського партнерства», — повідомили у посольстві.
- У лютому президент Володимир Зеленський призначив ексміністра фінансів Оксану Маркарову послом у США. За словами президента, кандидатура Маркарової має три переваги: патріотизм, високий фаховий рівень і позитивний імідж у США.
- Маркарова з березня 2015 року працювала заступником міністра фінансів, керівником апарату Мінфіну. У квітні 2016 року вона стала першим заступником міністра фінансів, а в червні 2018 року — в. о. міністра фінансів у звʼязку з відставкою Олександра Данилюка з посади глави міністерства. Міністром фінансів її призначили 22 листопада 2018 року, звільнили з посади 4 березня 2020 року.