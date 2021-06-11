В США откроется еще одно генконсульство Украины

В США откроется новое генеральное консульство Украины. Его разместят в городе Хьюстон, штат Техас.

Об этом в своем Facebook написало посольство Украины в США.

Там отметили, что посол Оксана Маркарова подписала официальное соглашение об аренде помещения, где будет располагаться консульство.

«Мы чрезвычайно рады возможности увеличивать и развивать украинское присутствие в американских регионах. Юг Америки имеет большое и активное украинское общество, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства», — сообщили в посольстве.