Податкова прийшла з обшуками до «Нафтогазу» у справі про ухилення від сплати ПДВ на 2,7 млрд грн

Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) проводять обшуки у низці приміщень НАК «Нафтогаз» у справі про ухилення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на суму 2,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Зазначено, що від жовтня 2015 року і дотепер посадові особи «Нафтогазу» не завершили процедуру митного оформлення газу, купленого у російського «Газпрому», через що до держбюджету не надійшла вищевказана сума.