Налоговая пришла с обысками в «Нафтогаз» по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) проводят обыски в ряде помещений НАК «Нафтогаз» по делу об уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 2,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Указано, что с октября 2015 года и по настоящее время должностные лица «Нафтогаза» не завершили процедуру таможенного оформления газа, купленного у российского «Газпрома», из-за чего в госбюджет не поступила вышеуказанная сумма.