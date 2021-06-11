Кабмін скоротить чисельність держслужбовців органів влади на 10%. Систему оплати праці реформують

Кабінет міністрів скоротить приблизно на 10% чисельність штату держслужбовців центральних органів влади і їх територіальних підрозділів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців ЦОВВ та їхніх територіальних підрозділів повинна зменшитись приблизно на 10%», — заявив Шмигаль.

Також готується законопроєкт про реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це повинно унеможливити виплати надбавок за субʼєктивним принципом і «підвищити престиж» держслужби.

Ключові пункти проєкту були обговорені на нараді із Секретаріатом Кабміну, Міністерством фінансів, Міністерством цифрової трансформації і Нацагентством з питань держслужби. Саме ці чотири відомства стануть першими, де запровадять нову модель оплати праці.