Кабмін скоротить чисельність держслужбовців органів влади на 10%. Систему оплати праці реформують

Кабінет міністрів скоротить приблизно на 10% чисельність штату держслужбовців центральних органів влади і їх територіальних підрозділів.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
«Уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців ЦОВВ та їхніх територіальних підрозділів повинна зменшитись приблизно на 10%», — заявив Шмигаль.
Також готується законопроєкт про реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це повинно унеможливити виплати надбавок за субʼєктивним принципом і «підвищити престиж» держслужби.
Ключові пункти проєкту були обговорені на нараді із Секретаріатом Кабміну, Міністерством фінансів, Міністерством цифрової трансформації і Нацагентством з питань держслужби. Саме ці чотири відомства стануть першими, де запровадять нову модель оплати праці.
- Кабінет міністрів затвердив порядок проведення іспитів на рівень володіння державною українською мовою. Цей іспит потрібен для отримання громадянства, а також для держслужбовців.
- Наприкінці лютого Верховна Рада підтримала зміни до закону про державну службу з урахуванням пропозицій президента. Документ повертає проведення конкурсів на зайняття посад у держорганах. Згідно з ним, конкурси на посади категорії «А» оголошуються протягом шести місяців з дня набуття законом чинності, на посади держслужби категорій «Б» та «В» — протягом дев’яти місяців.