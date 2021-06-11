Кабмин сократит численность госслужащих органов власти на 10%. Систему оплаты труда реформируют

Кабинет министров сократит примерно на 10% численность штата госслужащих центральных органов власти и их территориальных подразделений.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%», — заявил Шмыгаль.
Также готовится законопроект о реформировании системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это должно сделать невозможным выплаты надбавок по субъективному принципу и «повысить престиж» госслужбы.
Ключевые пункты проекта были оговорены на совещании с Секретариатом Кабмина, Министерством финансов, Министерством цифровой трансформации и Нацагентством по вопросам госслужбы. Именно эти четыре ведомства станут первыми, где введут новую модель оплаты труда.
- Кабинет министров утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным украинским языком. Этот экзамен нужен для получения гражданства, а также для госслужащих.
- В конце февраля Верховная Рада поддержала изменения в закон о государственной службе с учетом предложений президента. Документ возвращает проведение конкурсов на занятие должностей в госорганах. Согласно ему, конкурсы на должности категории «А» объявляются в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу, на должности госслужбы категорий «Б» и «В» — в течение девяти месяцев.