Кабмин сократит численность госслужащих органов власти на 10%. Систему оплаты труда реформируют

Кабинет министров сократит примерно на 10% численность штата госслужащих центральных органов власти и их территориальных подразделений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%», — заявил Шмыгаль.

Также готовится законопроект о реформировании системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это должно сделать невозможным выплаты надбавок по субъективному принципу и «повысить престиж» госслужбы.

Ключевые пункты проекта были оговорены на совещании с Секретариатом Кабмина, Министерством финансов, Министерством цифровой трансформации и Нацагентством по вопросам госслужбы. Именно эти четыре ведомства станут первыми, где введут новую модель оплаты труда.