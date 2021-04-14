Правительство утвердило схему экзаменов по украинскому языку для госслужащих. Как они будут проходить?

Кабинет министров утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным украинским языком. Этот экзамен нужен для получения гражданства, а также для государственных деятелей.

Об этом в Telegram сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Экзамен на знание языка состоит из письменной и устной частей, проходит в форме анонимного тестирования и с компьютерами. Нацкомиссия по стандартам госязыка должна утвердить методику проведения экзамена. Также именно эта комиссия выдает государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

В этом году экзамен должны сдать около 150 тысяч будущих чиновников.