Київрада схвалила забудову частини Мінського масиву, проти якої виступали місцеві жителі

Київська міська рада схвалила Детальний план території (ДПТ) Мінського масиву, який передбачає забудову нового мікрорайону. Проти цього активно протестували місцеві жителі.

За відповідне рішення проголосували 66 депутатів.

Проект підтримали депутати від партій «УДАР», ОПзЖ, «Батьківщина» та «Європейська солідарність».

ДПТ передбачає, що біля вулиці Кондратюка протягом 3-7 років зведуть 19 житлових будинків із 16 поверхами або вище. У них зможуть заселитися понад 11 тисяч людей.

Згідно з новим планом, частка забудованої території зросте з 0,12% до 26,3%. Також планується будівництво школи та дошкільних закладів.

Інвестором забудови виступає компанія «Датоліт», яку пов’язують із співзасновницею будівельної компанії Stolitsa Group Владиславою Молчановою та нардепом від ОПзЖ Вадимом Столаром.

Наразі на території потенційної забудови розташовані гаражний кооператив, агрокомбінат «Пуща-Водиця» та «Святошинське лісопаркове господарство».

Під час голосування під стінами КМДА тривав мітинг місцевих жителів, які виступають проти забудови. Також на сайті КМДА оприлюднили петицію про скасування ДПТ Мінського масиву, яку підписали понад 3 тисячі людей.