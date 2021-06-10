Киевсовет одобрил застройку части Минского массива, против которой выступали местные жители

Киевский городской совет принял Детальный план территории (ДПТ) Минского массива, который предусматривает застройку нового микрорайона. Против этого активно протестовали местные жители.

За соответствующее решение проголосовали 66 депутатов.

Проект поддержали депутаты от партий «УДАР», ОПзЖ, «Батьківщина» и «Европейская солидарность».

ДПТ предусматривает, что возле улицы Кондратюка в течение 3-7 лет построят 19 жилых домов с 16 этажами или выше. В них смогут заселиться более 11 тысяч человек.

Согласно новому плану, доля застроенной территории вырастет с 0,12% до 26,3%. Также планируется строительство школы и дошкольных учреждений.

Инвестором застройки выступает компания «Датолит», которую связывают с соучредителем строительной компании Stolitsa Group Владиславой Молчановой и нардепом от ОПзЖ Вадимом Столаром.

Сейчас на территории потенциальной застройки расположены гаражный кооператив, агрокомбинат «Пуща-Водица» и «Святошинское лесопарковое хозяйство».

Во время голосования под стенами КГГА проходил митинг местных жителей, которые выступают против застройки. Также на сайте КГГА обнародовали петицию об отмене ДПТ Минского массива, которую подписали более 3 тысяч человек.