«Завод було конфісковано»: Порошенко спростував інформацію про обмін свого підприємства в Криму на «трубу Медведчука»

Лідер партії «Європейська солідарність» та експрезидент Петро Порошенко спростував інформацію у розслідуванні Bihus.Іnfo про те, що він обміняв свій завод в анексованому Криму на нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок», який перейшов у власність пов’язаних із Віктором Медведчуком людей.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

За словами Порошенка, сам нафтопродуктопровід потрапив до рук росіян ще за часів президентства Леоніда Кравчука. Але за його каденції рішенням РНБО трубу повернули у державну власність, однак суди скасували це рішення і сам процес досі триває.

Порошенко заявив, що Зеленський поки не до кінця повернув трубу у власність держави. Він також вважає, що наразі нею керують олігарх Ігор Коломойський та колишній голова «Укртранснафти» Олександр Лазорко.

Що стосується заводу у Севастополі, то Порошенко запевняє, що підприємство конфіскувала російська влада.

«У 2014 році для того, щоб залишити його у своїй власності, достатньо було просто перереєструватися у російські реєстри, визнавши окупацію Криму. І завод би залишився у власності. Але в зв’язку з тим, що керівництво заводу, безумовно, за погодженням зі мною, прийняло рішення, що воно не перереєструється, декларує, що це є українська власність. І наприкінці 2014—2015 років завод цей було конфісковано. І в цьому випадку, на моє глибоке переконання, ми бачили наступні позиції — є рішення незаконного уряду Севастополя про конфіскацію заводу», — підкреслив він.

Після цього було видане розпорядження уряду Росії про вилучення цього заводу у федеральну власність. Сам Порошенко повідомив, що продовжує декларувати підприємство у своїй власності, тому що є рішення українських судів, які це підтверджують.