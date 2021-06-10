«Завод был конфискован»: Порошенко опроверг информацию об обмене своего предприятия в Крыму на «трубу Медведчука»

Лидер партии «Европейская солидарность» и экс-президент Петр Порошенко опроверг информацию в расследовании Bihus.Info о том, что он обменял свой завод в аннексированном Крыму на нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который перешел в собственность связанных с Виктором Медведчуком людей.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой».

По словам Порошенко, сам нефтепродуктопровод попал в руки россиян еще во времена президентства Леонида Кравчука. Но при его каденции решением СНБО трубу вернули в государственную собственность, однако суды отменили это решение и сам процесс идет до сих пор.

Порошенко заявил, что Зеленский пока не до конца вернул трубу в собственность государства. Он также считает, что сейчас ею управляют олигарх Игорь Коломойский и бывший глава АО «Укртранснафта» Александр Лазорко.

Что касается завода в Севастополе, то Порошенко уверяет, что предприятие конфисковали российские власти.

«В 2014 году для того, чтобы оставить его в своей собственности, достаточно было просто перерегистрироваться в российские реестры, признав оккупацию Крыма. И завод бы остался в собственности. Но в связи с тем, что руководство завода, безусловно, по согласованию со мной, приняло решение, что оно не перерегистрируется, декларирует, что это украинская собственность. И в конце 2014—2015 годов завод этот был конфискован. И в этом случае, по моему глубокому убеждению, мы видели следующие позиции — есть решение незаконного правительства Севастополя о конфискации завода», — подчеркнул он.

После этого было издано распоряжение правительства России об изъятии этого завода в федеральную собственность. Сам Порошенко сообщил, что продолжает декларировать предприятие в своей собственности, потому что есть решение украинских судов, подтверждающих это.