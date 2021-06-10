«Завод был конфискован»: Порошенко опроверг информацию об обмене своего предприятия в Крыму на «трубу Медведчука»

Лидер партии «Европейская солидарность» и экс-президент Петр Порошенко опроверг информацию в расследовании Bihus.Info о том, что он обменял свой завод в аннексированном Крыму на нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который перешел в собственность связанных с Виктором Медведчуком людей.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой».
По словам Порошенко, сам нефтепродуктопровод попал в руки россиян еще во времена президентства Леонида Кравчука. Но при его каденции решением СНБО трубу вернули в государственную собственность, однако суды отменили это решение и сам процесс идет до сих пор.
Порошенко заявил, что Зеленский пока не до конца вернул трубу в собственность государства. Он также считает, что сейчас ею управляют олигарх Игорь Коломойский и бывший глава АО «Укртранснафта» Александр Лазорко.
Что касается завода в Севастополе, то Порошенко уверяет, что предприятие конфисковали российские власти.
«В 2014 году для того, чтобы оставить его в своей собственности, достаточно было просто перерегистрироваться в российские реестры, признав оккупацию Крыма. И завод бы остался в собственности. Но в связи с тем, что руководство завода, безусловно, по согласованию со мной, приняло решение, что оно не перерегистрируется, декларирует, что это украинская собственность. И в конце 2014—2015 годов завод этот был конфискован. И в этом случае, по моему глубокому убеждению, мы видели следующие позиции — есть решение незаконного правительства Севастополя о конфискации завода», — подчеркнул он.
После этого было издано распоряжение правительства России об изъятии этого завода в федеральную собственность. Сам Порошенко сообщил, что продолжает декларировать предприятие в своей собственности, потому что есть решение украинских судов, подтверждающих это.
- Во второй части так называемых «пленок Медведчука» от журналистов Bihus.Info речь шла о получении Медведчуком контроля над нефтепродуктопроводом «Самара — Западное направление». Порошенко с россиянами якобы заключили соглашение коммерческого характера — дословно, по словам Виктора Медведчука, «завод против трубы». Журналисты Bihus.Info говорят, что речь идет, вероятно, о «Севастопольском морском заводе», который Петр Порошенко потерял в 2015 году после аннексии Крыма, и о нефтепродуктопроводе «ПрикарпатЗападТранс» (ПЗТ), за который Украина судилась с российской компанией «Транснефть».