Вторая часть расследования bihus.info: в 2015 году президент Петр Порошенко заключил коммерческую сделку с Владимиром Путиным, используя Виктора Медведчука как посредника. В одном абзаце

Вторая часть расследования bihus.info, как и первая, основана на записях телефонных разговоров народного депутата Виктора Медведчука. В ней Виктор Медведчук снова предстает посредником в переговорах между Петром Порошенко и Владимиром Путиным. На этот раз они заключают сделку коммерческого характера: дословно, со слов Виктора Медведчука, «завод против трубы». Виктор Медведчук осторожен в своих словах, он не называет прямо ни имен, ни дат, ни компаний. Журналисты bihus.info говорят, что речь, вероятно идет о «Севастопольском морском заводе», которого Петр Порошенко лишился в 2015-м году после аннексии Крыма, — и о нефтепродуктопроводе «ПрикарпатЗападТранс» (ПЗТ), за который Украина судилась с «Транснефтью». Судя по записям разговоров, Петр Порошенко сманипулировал цепочкой украинских судов, которые рассматривали спор. Благодаря этому ПЗТ оказался сначала в собственности российской «Транснефти», а потом швейцарской компании ITC. На продаже дизельного топлива из ПЗТ построил сеть автозаправок Glusco Нисан Моисеев — бизнесмен, близкий к Виктору Медведчуку. Суть и детали сделки до конца не ясны — неясно, что конкретно «отдал» Петр Порошенко (например, обещал ли он не препятствовать воровству у него «Севморзавода» в международных судах) и что «получил» (например, был ли он бенефициаром швейцарской компании ITC). Петр Порошенко подобную сделку отрицает.