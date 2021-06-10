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У Києві двом скверам присвоять імена вбитого під час Революції Гідності журналіста Веремія та розвідника ЗСУ Шаповала

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
У Києві двом скверам присвоять імена вбитого під час Революції Гідності журналіста Веремія та розвідника ЗСУ Шаповала

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На засіданні Київської міської ради депутати проголосували за найменування двох нових вулиць та трьох скверів.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Так, безіменний сквер в Деснянському районі назвали на честь українського журналіста та героя Небесної сотні В’ячеслава Веремія. Йдеться про сквер, що розташований на території між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вулиці Оноре де Бальзака, 14.

Також рішенням Київради скверу на Повітрофлотському проспекті, 11—13 у Солом’янському районі присвоєно ім’я генерал-майора Збройних сил України Максима Шаповала. Він загинув внаслідок терористичного акту та посмертно удостоєний звання Герой України.

А сквер на Володимирському проїзді (між вулицями Михайлівською та Малою Житомирською) у Шевченківському районі носитиме ім’я Миколи Макаренка — українського археолога та мистецтвознавця, жертви сталінського режиму.

Вулицю у Деснянському районі назвали на честь української геодезистки Лідії Пономаренко, а у Святошинському — на честь авіаконструктора Петра Балабуєва.

  • 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва вже скасовував перейменування в рамках декомунізації київських проспектів Московського на Степана Бандери та Генерала Ватутіна на Романа Шухевича.
  • У грудні того ж року Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення про перейменування Московського проспекту та проспекту Генерала Ватутіна в Києві на проспекти Степана Бандери та Романа Шухевича.