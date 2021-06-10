У Києві двом скверам присвоять імена вбитого під час Революції Гідності журналіста Веремія та розвідника ЗСУ Шаповала

На засіданні Київської міської ради депутати проголосували за найменування двох нових вулиць та трьох скверів.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Так, безіменний сквер в Деснянському районі назвали на честь українського журналіста та героя Небесної сотні В’ячеслава Веремія. Йдеться про сквер, що розташований на території між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вулиці Оноре де Бальзака, 14.

Також рішенням Київради скверу на Повітрофлотському проспекті, 11—13 у Солом’янському районі присвоєно ім’я генерал-майора Збройних сил України Максима Шаповала. Він загинув внаслідок терористичного акту та посмертно удостоєний звання Герой України.