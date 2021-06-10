У Києві двом скверам присвоять імена вбитого під час Революції Гідності журналіста Веремія та розвідника ЗСУ Шаповала

На засіданні Київської міської ради депутати проголосували за найменування двох нових вулиць та трьох скверів.
Про це йдеться на сайті КМДА.
Так, безіменний сквер в Деснянському районі назвали на честь українського журналіста та героя Небесної сотні В’ячеслава Веремія. Йдеться про сквер, що розташований на території між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вулиці Оноре де Бальзака, 14.
Також рішенням Київради скверу на Повітрофлотському проспекті, 11—13 у Солом’янському районі присвоєно ім’я генерал-майора Збройних сил України Максима Шаповала. Він загинув внаслідок терористичного акту та посмертно удостоєний звання Герой України.
А сквер на Володимирському проїзді (між вулицями Михайлівською та Малою Житомирською) у Шевченківському районі носитиме ім’я Миколи Макаренка — українського археолога та мистецтвознавця, жертви сталінського режиму.
Вулицю у Деснянському районі назвали на честь української геодезистки Лідії Пономаренко, а у Святошинському — на честь авіаконструктора Петра Балабуєва.
- 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва вже скасовував перейменування в рамках декомунізації київських проспектів Московського на Степана Бандери та Генерала Ватутіна на Романа Шухевича.
- У грудні того ж року Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення про перейменування Московського проспекту та проспекту Генерала Ватутіна в Києві на проспекти Степана Бандери та Романа Шухевича.