У світі сьогодні спостерігали кільцеподібне сонячне затемнення. Жителі різних куточків Землі діляться знімками

Сьогодні, 10 червня, жителі Землі спостерігали кільцеподібне сонячне затемнення, яке ще називають «вогненним кільцем». Його бачили жителі США, Канади, Ісландії і Північної Європи. Часткове затемнення (неповне) спостерігали жителі України та країн Азії та Центральної Європи.

Українці могли спостерігати це явище (при ясній погоді) приблизно о 13:30. Максимальна фаза була о 14:15, а закінчилося затемнення о 15:03.

Затемнення транслювали NASA, Королівська обсерваторія у Грінвічі та Virtual Telescope Project. У соцмережах вже публікують фотографії затемнення з різних куточків Землі.