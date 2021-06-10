В мире сегодня наблюдали кольцеобразное солнечное затмение. С разных уголков Земли делятся снимками

Сегодня, 10 июня, жители Земли наблюдали кольцеобразное солнечное затмение, которое еще называют «огненным кольцом». Его видели жители США, Канады, Исландии и северной Европы. Частичное затмение (неполное) наблюдали жители Украины, стран центральной Европы и Азии.

Украинцы лицезрели явление (при ясной погоде) примерно в 13:30. Максимальная фаза была в 14:15, а закончилось затмение в 15:03.

Затмение транслировали NASA, Королевская обсерватория в Гринвиче и Virtual Telescope Project. В соцсетях уже публикуют фотографии затмения с разных уголков Земли.