НАБУ прийшло з обшуками в лікарні «Укрзалізниці» через закупівлю ПЛР-тестів

Співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в лікарнях «Укрзалізниці» у справі про закупівлю послуг ПЛР-тестування за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Обшуки повʼязані із закупівлями у вересні-грудні минулого року. В укладанні угод із завищеними цінами підозрюють посадових осіб філій «Центру охорони здоровʼя» УЗ. Ці закупівлі були припинені департаментом категорійного управління і службами безпеки УЗ.

У компанії зазначають, що слідчим надано доступ до всіх приміщень. Всі матеріали про можливі порушення передані правоохоронцям.