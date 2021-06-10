НАБУ пришло с обысками в больницы «Укрзалізниці» из-за закупки ПЦР-тестов

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в больницах «Укрзалізниці» по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования по завышенным ценам.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Обыски связаны с закупками в сентябре-декабре прошлого года. В сделках с завышенными ценами подозреваются должностные лица филиалов «Центра здравоохранения» УЗ. Эти закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности УЗ.
В компании отмечают, что следователям предоставлен доступ ко всем помещениям. Все материалы о возможных нарушениях переданы правоохранителям.
- В ноябре 2020 года «Укрзалізниця» во время служебной проверки выявила ряд экономических нарушений, которые нанесли убытки компании на сумму более 8,5 миллиона гривен. Все материалы были переданы НАБУ.