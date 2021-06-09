Бойовики обмежили виїзд на неокуповану територію дітей старше 14 років

Бойовики «ДНР» обмежили виїзд на неокуповану територію України дітям старше 14 років. Тепер від них під час перетину лінії розмежування вимагають паспорт України, Росії або «ДНР».

Про це повідомила уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова.

Раніше дітей випускали з батьками разом зі свідоцтвом про народження. Тепер же потрібен паспорт.

«Дітей цього віку на блокпосту «Оленівка» висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області. Таким чином, діти не зможуть своєчасно подати документи для вступу до закладів освіти», — пояснила вона.

У зв’язку з цим, дітям фактично потрібно буде спочатку отримати паспорт Росії або «ДНР», щоб виїхати на неокуповану територію України і вже тут отримати український паспорт.