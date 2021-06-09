Боевики ограничили выезд на неоккупированную территорию детей старше 14 лет

Боевики «ДНР» ограничили выезд на неоккупированную территорию Украины детям старше 14 лет. Теперь от них во время пересечения линии разграничения требуют паспорт Украины, России или «ДНР».

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

Раньше детей выпускали с родителями вместе со свидетельством о рождении. Теперь же нужен паспорт.

«Детей этого возраста на блокпосту «Еленовка» высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают с временно оккупированной территории Донецкой области. Таким образом, дети не смогут своевременно подать документы для поступления в учебные заведения», — пояснила она.

В связи с этим, детям фактически нужно будет сначала получить паспорт России или «ДНР», чтобы выехать на неоккупированную территорию Украины и уже здесь получить украинский паспорт.