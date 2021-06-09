Мінкульт запропонував зменшити штрафи за руйнацію памʼяток. КМДА вимагає зняти законопроєкт з розгляду

Київська міська державна адміністрація вимагає зняти з розгляду Комітету Ради законопроєкти № 4561 та № 4562, бо вони унеможливлюють захист і збереження об’єктів культурної спадщини.

Відповідну заяву КМДА оприлюднила на своєму сайті.

Засідання комітету відбудеться сьогодні, 9 червня, о 15:00. Проєкти згаданих законів розроблені Міністерством культури та інформаційної політики.

Столична адміністрація зазначає, що законопроєкт № 4561 повністю ідентичний до того, який у минулому році отримав зауваження від Міністерства цифрової трансформації, Міністерства фінансів, Міністерства розвитку громад та територій, Державної регуляторної служби України, Асоціації міст України, КМДА та НАЗК.

Інша частина положень, які отримали негативні висновки, зафіксовані у законопроєкті № 4562.

«Незважаючи на ці висновки, комітет реєструє законопроєкти з тими ж положеннями, без врахування зауважень», — йдеться у заяві КМДА.