Всесвітній банк прогнозує рекордне за 80 років зростання світової економіки

Світовий банк очікує, що в 2021 році світова економіка (світовий ВВП) зросте на 5,6%, що буде найвищим показником за останні 80 років після рецесії.
Про це йдеться в червневій доповіді «Перспективи світової економіки».
Аналітики зазначили, що динаміка обумовлена інтенсивним зростанням економічної активності в декількох країнах, що розвиваються — США, Японія, Китай, а також ЄС. Зростання економіки США в поточному році очікується на рівні 6,8%. У країнах Євросоюзу показники зростання очікуються на рівні 4,2%. Японська економіка зросте на 2,9%, а китайська — на 8,5%.
«Глобальне зростання в 2021 році буде більш стійким, ніж передбачалося раніше. Швидкий прогрес у вакцинації сприяв поліпшенню прогнозів у багатьох країнах», — зазначили у СБ.
Вже у 2022 році на світ чекає стабілізація цін на промислові товари і послаблення карантинних обмежень. За прогнозом, у 2022 році зростання світової економіки становитиме 4,3%.
- Напередодні Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2021 році з 3 до 3,8%. Але він все одно буде нижчим, ніж до кризи через пандемію.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що українська економіка зможе відновитися від коронавірусної кризи та досягти показників 2019 року лише у 2023—2024 роках.