Всемирный банк прогнозирует рекордный за 80 лет рост мировой экономики

Всемирный банк ожидает, что в 2021 году мировая экономика (мировой ВВП) вырастет на 5,6%, что будет самым высоким показателем за последние 80 лет после рецессии.
Об этом говорится в июньском докладе «Перспективы мировой экономики».
Аналитики отметили, что динамика обусловлена интенсивным ростом экономической активности в нескольких развивающихся странах — США, Япония, Китай, а также ЕС. Рост экономики США в текущем году ожидается на уровне 6,8%. В странах Евросоюза показатели роста ожидаются на уровне 4,2%. Японская экономика возрастет на 2,9%, а китайская — на 8,5%.
«Глобальный рост в 2021 году будет более устойчивым, чем предполагалось ранее. Быстрый прогресс в вакцинации способствовал улучшению прогнозов во многих странах», — отметили в ВБ.
Уже в 2022 году мир ожидают стабилизация цен на промышленные товары и ослабление карантинных ограничений. По прогнозу, в 2022 году рост мировой экономики составит 4,3%.
- В марте Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3 до 3,8%. Но он все равно будет ниже, чем до кризиса из-за пандемии.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что украинская экономика сможет восстановиться от коронавирусного кризиса и достичь показателей 2019 года только в 2023—2024 годах.