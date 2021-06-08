Всемирный банк прогнозирует рекордный за 80 лет рост мировой экономики

Всемирный банк ожидает, что в 2021 году мировая экономика (мировой ВВП) вырастет на 5,6%, что будет самым высоким показателем за последние 80 лет после рецессии.

Об этом говорится в июньском докладе «Перспективы мировой экономики».

Аналитики отметили, что динамика обусловлена интенсивным ростом экономической активности в нескольких развивающихся странах — США, Япония, Китай, а также ЕС. Рост экономики США в текущем году ожидается на уровне 6,8%. В странах Евросоюза показатели роста ожидаются на уровне 4,2%. Японская экономика возрастет на 2,9%, а китайская — на 8,5%.

«Глобальный рост в 2021 году будет более устойчивым, чем предполагалось ранее. Быстрый прогресс в вакцинации способствовал улучшению прогнозов во многих странах», — отметили в ВБ.

Уже в 2022 году мир ожидают стабилизация цен на промышленные товары и ослабление карантинных ограничений. По прогнозу, в 2022 году рост мировой экономики составит 4,3%.