Пашинян запропонував обміняти свого сина на всіх полонених Азербайджаном вірменських військових

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян запропонував Азербайджану обміняти свого сина всіх захоплених у полон вірменських військових.

Про це пише News.am.

Так Пашинян відреагував на критику з боку своїх опонентів — колишніх президентів Сержа Саргсяна та Роберта Кочаряна. Зокрема Саргсян заявив, що Пашинян завжди використовував своїх дітей для піару, то нехай тепер завдяки ним «на батьківщину повернуться 2-3 десятки солдат».

«Я згоден, я офіційно кажу [президенту Азербайджана Ільхаму] Алієву, що віддам сина в обмін на всіх бранців», — зазначив Пашинян.

Він також заявив, що звернувся до Алієва, Червоного Хреста, Саргсяна та Кочаряна з проханням провести перемовини щодо цього питання.