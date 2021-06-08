Пашинян запропонував обміняти свого сина на всіх полонених Азербайджаном вірменських військових

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян запропонував Азербайджану обміняти свого сина всіх захоплених у полон вірменських військових.
Про це пише News.am.
Так Пашинян відреагував на критику з боку своїх опонентів — колишніх президентів Сержа Саргсяна та Роберта Кочаряна. Зокрема Саргсян заявив, що Пашинян завжди використовував своїх дітей для піару, то нехай тепер завдяки ним «на батьківщину повернуться 2-3 десятки солдат».
«Я згоден, я офіційно кажу [президенту Азербайджана Ільхаму] Алієву, що віддам сина в обмін на всіх бранців», — зазначив Пашинян.
Він також заявив, що звернувся до Алієва, Червоного Хреста, Саргсяна та Кочаряна з проханням провести перемовини щодо цього питання.
- Політична криза почалась у Вірменії після програшу у війні за Нагірний Карабах, а підсилив її скандал між першим заступником начальника Генштабу Збройних сил Тираном Хачатряном і прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном — вони посперечалися через ракетні комплекси «Іскандер», які нібито «вкрай незадовільно» виявили себе у війні за Нагірний Карабах. Згодом Хачатряна звільнили.
- Прем’єр-міністр Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів. Це рішення мало послабити політичну напруженість у країні.