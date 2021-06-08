Російський футбольний союз звернувся до УЄФА через «політизовану» форми збірної України

Російський футбольний союз офіційно звернеться до Спілки європейських футбольних асоціацій через нібито «політизовану» нову форму збірної України на Євро-2020.
Про це повідомляє «Чемпіонат» з посиланням на службу комунікацій РФС.
«Ми направили листа до УЄФА, в якому звертаємо увагу на використання політичних мотивів у формі збірної України, що порушує керівні принципи регламенту УЄФА з екіпіровки, який забороняє політичні висловлювання [...]. На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати свою екіпіровку для політичних висловлювань», — заявили в РФС.
- 6 червня збірна України з футболу презентувала нову форму, в якій вона зіграє на Чемпіонаті Європи 2020 року. На ній зображені контури України з окупованим Росією Кримом, а також вишиті написи «Слава Україні!» і «Героям Слава!».
- У МЗС Росії і Держдумі буквально одразу ж обурилися. Росіяни вимагали заборонити форму, але УЄФА схвалив її.