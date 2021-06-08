Суддю райсуду Дніпропетровщини спіймали на хабарі — вимагала $2,5 тисячі за «правильне» рішення

Суддю Дніпропетровського районного суду викрили на отриманні $2,5 тисячі хабаря за ухвалення «правильного» рішення у справі.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Як зазначається, суддю затримали 7 червня у службовому приміщенні суду.

За даними слідства, служителька Феміди вимагала й отримала гроші за ухвалення рішення в інтересах фізичної особи в цивільній справі.