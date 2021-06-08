Судью райсуда Днепропетровской области поймали на взятке — требовала $2,5 тысячи за «правильное» решение

Судью Днепропетровского районного суда уличили в получении $2,5 тысячи взятки за принятие «правильного» решения по делу.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как отмечается, судью задержали 7 июня в служебном помещении суда.

По данным следствия, служительница Фемиды требовала и получила деньги за принятие решения в интересах физического лица по гражданскому делу.