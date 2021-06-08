Судью райсуда Днепропетровской области поймали на взятке — требовала $2,5 тысячи за «правильное» решение

Судью Днепропетровского районного суда уличили в получении $2,5 тысячи взятки за принятие «правильного» решения по делу.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Как отмечается, судью задержали 7 июня в служебном помещении суда.
По данным следствия, служительница Фемиды требовала и получила деньги за принятие решения в интересах физического лица по гражданскому делу.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Взяточничество) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные и процессуальные действия, решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении.
Отдельно в НАБУ отметили, что расследование дела проводится с февраля 2021 года.
- Ранее Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области и признал ее виновной в получении взятки в €1 тысячу. По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о судье Анне Билык, которая вымогала деньги у предприятия за решение по делу об изъятии 13,5 тонны горючего налоговиками. За вознаграждение она обещала вернуть топливо. Судью приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией автомобиля и земельного участка в Броварах.