Житомир першим в Україні запустить пілотний проєкт сервісу адмінпослуг для ветеранів

У Житомирі вперше в Україні запустять пілотний проєкт сервісу з обслуговування ветеранів війни, членів сімей загиблих.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.
7 червня в Житомирі запрацював «Прозорий офіс», який надаватиме понад 400 послуг. У рамках проєкту там облаштують два робочі місця, де адмінпослуги ветеранам і сім’ям загиблих надаватимуть фахівці міської ради та Мінветеранів. Це дозволить ветеранам і родинам загиблих захисників швидко й ефективно отримувати послуги, а також покращить якість обслуговування захисників України.
- Раніше Мінветеранів ініціювало створення Українського ветеранського фонду. Він допомагатиме стартапам і проєктам ветеранів.
- У січні повідомлялося, що Міністерство у справах ветеранів із залученням організацій, активістів і правозахисників хоче створити інститут ветеранського омбудсмена, який повинен буде надавати всебічний правовий захист учасникам бойових дій.
- У жовтні 2020 року Міністерство у справах ветеранів розробило Концепцію формування позитивного образу ветерана війни в суспільстві, щоб побороти упереджено негативне ставлення до учасників бойових дій на Донбасі. Основна мета — досягти всебічної підтримки ветеранів з боку громадян.