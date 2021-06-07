Житомир первым в Украине запустит пилотный проект сервиса админуслуг для ветеранов

В Житомире впервые в Украине запустят пилотный проект сервиса по обслуживанию ветеранов войны на Донбассе и членов семей погибших.
Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.
7 июня в Житомире заработал «Прозрачный офис», который будет предоставлять более 400 услуг. В рамках проекта там обустроят два рабочих места, где админуслуги ветеранам и семьям погибших будут предоставлять специалисты городского совета и Минветеранов. Это позволит ветеранам и семьям погибших защитников быстро и эффективно получать услуги, а также улучшит качество обслуживания защитников Украины.
- Ранее Минветеранов инициировало создание Украинского ветеранского фонда. Он будет помогать стартапам и проектам ветеранов.
- В январе сообщалось, что Министерство по делам ветеранов с привлечением организаций, активистов и правозащитников намерено создать институт ветеранского омбудсмена, который должен будет предоставлять всестороннюю правовую защиту участникам боевых действий.
- В октябре 2020 Министерство по делам ветеранов разработало Концепцию формирования положительного образа ветерана войны в обществе, чтобы побороть предвзято негативное отношение к участникам боевых действий на Донбассе. Основная цель — достичь всесторонней поддержки ветеранов со стороны граждан.