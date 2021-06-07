Житомир первым в Украине запустит пилотный проект сервиса админуслуг для ветеранов

В Житомире впервые в Украине запустят пилотный проект сервиса по обслуживанию ветеранов войны на Донбассе и членов семей погибших.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

7 июня в Житомире заработал «Прозрачный офис», который будет предоставлять более 400 услуг. В рамках проекта там обустроят два рабочих места, где админуслуги ветеранам и семьям погибших будут предоставлять специалисты городского совета и Минветеранов. Это позволит ветеранам и семьям погибших защитников быстро и эффективно получать услуги, а также улучшит качество обслуживания защитников Украины.