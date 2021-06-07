«Передавав дані іноземній спецслужбі». Ексчиновнику Адміністрації президента оголосили підозру у держзраді

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому чиновнику Адміністрації президента у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

У 2014 році підозрюваний, який працював в Адміністрації президента, а потім — у Раді національної безпеки та оборони, маючи допуск до державної таємниці, вступив у змову з представником іноземної спецслужби та передав йому секретні відомості.

Підозрюваний збирав, систематизував та займався аналітикою відомостей, які стосувалися сфери економіки, внутрішньополітичної ситуації, міжнародних відносин, а також стратегічного співробітництва України з ЄС, Росією та Китаєм незалежно від характеру інформації, а також грифу обмеження доступу до неї. Розслідування проводить Головне управління СБУ у Києві та Київській області.

У СБУ повідомили, що посадовець мав категорію «Б» та допуск до документів з грифом «таємно» та «цілком таємно». 1 червня суд відправив підозрюваного під цілодобовий домашній арешт. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.