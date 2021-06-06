У Польщі з 15 поверху зірвався ліфт з українцями. Вони перебувають у лікарні

Двоє українців у польському місті Лодзь потрапили до лікарні після того, як ліфт, на якому вони були, зірвався з 15 поверху.

Про це пише TVN24.

У поліції зазначили, що інцидент стався вдень 5 червня. Двоє українців перебували у шахті ліфта і фарбували її, стоячи на його даху. Але через технічну несправність ліфт зірвався.

Правоохоронці повідомили, що чоловіки вижили завдяки тому, що у ліфта спрацював аварійний гальмівний механізм. Наразі обидва українці перебувають у лікарні, стан одного з них тяжкий.