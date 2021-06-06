В Польше с 15 этажа сорвался лифт с украинцами. Они находятся в больнице

Двое украинцев в польском городе Лодзь попали в больницу после того, как лифт, на котором они были, сорвался с 15 этажа.

Об этом пишет TVN24.

В полиции отметили, что инцидент произошел днем 5 июня. Двое украинцев находились в шахте лифта и красили ее, стоя на его крыше. Но из-за технической неисправности лифт сорвался.

Правоохранители сообщили, что мужчины выжили благодаря тому, что у лифта сработал аварийный тормозной механизм. Сейчас оба украинца находятся в больнице, состояние одного из них тяжелое.