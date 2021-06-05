Країни G7 домовилися про глобальний податок для великих корпорацій. Рішення називають «революцією»

Міністри фінансів країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) у суботу домовилися щодо майбутнього мінімального податку для великих корпорацій на рівні щонайменше 15%.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Британський міністр фінансів Ріші Сунак, який очолював дводенні переговори, заявив, що «Велика сімка» погодилася створити глобальну податкову систему, яка була б «пристосованою до світової цифрової ери». Він наголосив на важливості забезпечити її справедливість, а саме - щоб «відповідні компанії платили потрібний податок у потрібних місцях».
Цей крок спрямований на те, щоб транснаціональні корпорації — особливо технологічні гіганти — не мали в майбутньому можливості отримувати великі прибутки в одних країнах і платити з них низькі податки в інших країнах.
Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав це «податковою революцією», а також «поганими новинами для податкових оаз», адже в майбутньому концерни більше не зможуть переносити свій прибуток до країн з низьким податком.
Водночас міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що 15 відсотків - це «мінімум». За його словами, Франція прагнутиме «амбіційнішого рівня оподаткування». У G7 сподіваються досягти остаточної домовленості щодо запровадження цього податку на липневій зустрічі міністрів фінансів G20 у Венеції.
- У липні 2019 року парламент Франції запровадив податок для великих технологічних компаній, серед яких — Google та Facebook. Податком у 3% обкладатимуть ІТ-компанії з доходом понад €750 млн, з яких щонайменше €25 млн заробляються у Франції. Податок починає діяти з цього року, і очікується, що він принесе до державної скарбниці близько €400 млн.