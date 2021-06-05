Страны G7 договорились о глобальном налоге для крупных корпораций. Решение называют «революцией»

Министры финансов стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) в субботу договорились о будущем минимальном налоге для крупных корпораций на уровне не менее 15%.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Британский министр финансов Риши Сунак, который возглавлял двухдневные переговоры, заявил, что «Большая семерка» согласилась создать глобальную налоговую систему, которая была бы «приспособленной к мировой цифровой эре». Он отметил важность обеспечить ее справедливость, а именно — чтобы «компании платили положенный налог в положенных местах».

Этот шаг направлен на то, чтобы транснациональные корпорации — особенно технологические гиганты — не имели в будущем возможности получать большие прибыли в одних странах и платить с них низкие налоги в других.

Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал это «налоговой революцией», а также «плохими новостями для налоговых оазисов», ведь в будущем концерны больше не смогут переносить свою прибыль в страны с низкими налогами.

В то же время министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что 15% — это «минимум». По его словам, Франция будет стремиться к «амбициозному уровню налогообложения». В G7 надеются достичь окончательной договоренности о введении этого налога на июльской встрече министров финансов G20 в Венеции.