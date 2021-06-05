«Закон для всіх». На Банковій представники ЛГБТ закликали ухвалити законопроєкт про боротьбу з дискримінацією

Біля Офісу президента відбулася акція представників спільноти ЛГБТ+ з вимогою ухвалити законопроєкт, який посилює боротьбу з дискримінацією в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Учасники акції вимагали ухвалення законопроєкту № 5488 «Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо боротьби з проявами дискримінації». Він дає визначення нетерпимості та додає до обтяжувальних обставин адміністративного правопорушення вчинення правопорушення з мотивів нетерпимості.

Крім цього, від поліції вимагали повноцінного розслідування злочинів, скоєних проти представників ЛГБТ+, та проявів дискримінації за будь-якою ознакою. За словами організаторів акції, поліція кваліфікує такого роду атаки та погрози як «хуліганство», адже наразі в законодавстві України немає дієвих важелів впливу на угруповання, які використовують нетерпимість до різних груп населення як основний привід для атак мирних зібрань, освітніх та культурних заходів.

Паралельно під будівлею ОП відбулася акція противників законопроєкту. У ній взяли участь кілька десятків осіб.