Україна внесла до «чорного списку» пʼятьох іноземців за зйомки фільму в окупованому Криму

Міністерство культури та інформаційної політики у травні внесло трьох громадян Росії та двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, через зйомки фільму в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

«Міністерство, реагуючи на факти зйомки в Севастополі військової драми «Небо» про російських військових у війні в Сирії та [участь] у так званому «міжнародному музичному фестивалі «Дорога на Ялту», внесло трьох громадян Росії та двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці», — йдеться у повідомленні представництва.