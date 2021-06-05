Украина внесла в «черный список» пятерых иностранцев за съемки фильма в оккупированном Крыму

Министерство культуры и информационной политики в мае внесло трех граждан России и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, из-за съемок фильма в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

«Министерство, реагируя на факты съемки в Севастополе военной драмы «Небо» о российских военных в войне в Сирии и [участие] в так называемом «международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту», внесло трех граждан России и двух граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении представительства.