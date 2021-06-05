Добровольці батальйону «Айдар» отримали статус учасників бойових дій

В Офісі президента 26 добровольцям вручили посвідчення учасника бойових дій. Зокрема, посвідчення вручили бійцям добровольчого батальйону «Айдар», які брали участь в антитерористичній операції на Донбасі в 2014 році.

Про це повідомили в пресслужбі ОП.

У відомстві зазначили, що це відбулося під час засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

В ОП наголосили, що добровольці «Айдар» впродовж семи років «безрезультатно зверталися до державних структур та інстанцій, щоб домогтися справедливості щодо підтвердження їхньої участі в бойових діях».

«Минуло сім років, щоб ви отримали статус учасника бойових дій. Це серйозний крок. Ми вам вдячні за те, що ви захищали й продовжуєте захищати Україну», — сказав глава Консультативної ради Сергій Куніцин.

Раніше глава Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна повідомляла у коментарі «Радіо Свобода», що за час дії закону про визнання добровольців учасниками бойових дій на Донбасі цей статус отримали 670 людей.