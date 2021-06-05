Добровольцы батальона «Айдар» получили статус участников боевых действий

В Офисе президента 26 добровольцам вручили удостоверение участника боевых действий. В частности, удостоверение вручили бойцам добровольческого батальона «Айдар», которые принимали участие в антитеррористической операции на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

В ведомстве отметили, что это произошло во время заседания Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

В ОП отметили, что добровольцы «Айдар» на протяжении семи лет «безрезультатно обращались в государственные структуры и инстанций, чтобы добиться справедливости относительно подтверждения их участия в боевых действиях».

«Прошло семь лет, чтобы вы получили статус участника боевых действий. Это серьезный шаг. Мы вам благодарны за то, что вы защищали и продолжаете защищать Украину», — сказал глава Консультативного совета Сергей Куницын.

Ранее глава Министерства по делам ветеранов Юлия Лапутина сообщала в комментарии «Радио Свобода», что за время действия закона о признании добровольцев участниками боевых действий на Донбассе этот статус получили 670 человек.