«Укрзалізниця» виявила у своїй власності двох ведмедів. Їх відправлять до зоопарку в Нідерландах

У Запоріжжі під час перевірки непрофільних активів на балансі дитячої залізниці виявили двох ведмедів. Тварин передадуть на реабілітацію в зоопарк у Нідерландах.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик.

«Двох клишоногих, які якимсь дивом опинилися на балансі Запорізької дитячої залізниці, ми передаємо на реабілітацію та утримання до зоопарку Ouwehand Zoo. Це у місті Ренен, Нідерланди. Комфортне проживання їм там гарантоване, ще й з басейном та водоспадом. Усі витрати на трансфер та утримання бере на себе зоопарк», — розповів він та уточнив, що переїзд ведмедів має відбутися у вересні.

За словами Юрика, ведмедів намагалися передати в центр реабілітації протягом кількох років, але в Україні всі такі заклади переповнені.