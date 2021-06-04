У Болгарії державну лікарню викрили на незаконній трансплантації органів. Донорами були молоді люди з України і Молдови

У Болгарії в державній Лозенецькій лікарні пацієнтам незаконно пересаджували органи від нібито родичів із України і Молдови.

Про це з посиланням на отримані документи за період з 2019-го до 27 квітня 2021 року повідомили у пресслужбі міністерства.

Як зазначається, загалом відомо про 14 трансплантацій нирки від живих донорів, усі вони — молоді люди з України та Молдови.

Водночас операції з пересадки робили громадянам Оману, Ізраїлю та інших країн.

Згідно з болгарським законодавством, для проведення трансплантації від живого донора реципієнт повинен бути його родичем.

Наразі документи про проведені операції передали до Міністерства внутрішніх справ для перевірки фактів і, при необхідності, для подальших дій.

Окрім цього, у лікарні виявили ще низку порушень, зокрема фінансові махінації. У зв’язку з цим міністр охорони здоровʼя Стойчо Кацаров розпустив раду директорів закладу.