У Болгарії державну лікарню викрили на незаконній трансплантації органів. Донорами були молоді люди з України і Молдови

У Болгарії в державній Лозенецькій лікарні пацієнтам незаконно пересаджували органи від нібито родичів із України і Молдови.
Про це з посиланням на отримані документи за період з 2019-го до 27 квітня 2021 року повідомили у пресслужбі міністерства.
Як зазначається, загалом відомо про 14 трансплантацій нирки від живих донорів, усі вони — молоді люди з України та Молдови.
Водночас операції з пересадки робили громадянам Оману, Ізраїлю та інших країн.
Згідно з болгарським законодавством, для проведення трансплантації від живого донора реципієнт повинен бути його родичем.
Наразі документи про проведені операції передали до Міністерства внутрішніх справ для перевірки фактів і, при необхідності, для подальших дій.
Окрім цього, у лікарні виявили ще низку порушень, зокрема фінансові махінації. У зв’язку з цим міністр охорони здоровʼя Стойчо Кацаров розпустив раду директорів закладу.
- У лютому 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про трансплантацію. У березні того ж року тодішній президент Петро Порошенко підписав доопрацьований закон.
- Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів затвердив порядок отримання згоди донора на вилучення в нього органів та інших анатомічних матеріалів, а також порядок відмови від раніше даної згоди на донорство.
- Улітку минулого року вже колишній міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов повідомляв, що у МОЗ створять окремий підрозділ, який буде займатися питаннями трансплантації та лікування за кордоном.