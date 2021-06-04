Порошенко прийшов на допит до СБУ у справі Медведчука — Козака

Експрезидент Петро Порошенко прийшов на допит у кримінальному провадженні щодо нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Цю інформацію Укрінформу надали у пресслужбі СБУ.
«Народний депутат Петро Порошенко зʼявився на допит об 11 годині», — сказали у пресслужбі. У СБУ наголошують, що виклик Порошенка на допит потрібен для всебічного й обʼєктивного вивчення обставин кримінального провадження.
Порошенка викликали як свідка у кримінальному провадженні за підозрою Медведчука і Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).
- СБУ 27 травня повідомила, що Порошенко не з’явився на допит в СБУ. Його соратник Юрій Бірюков уточнив, що той поїхав на передову, щоб передати батальйонний комплект камер спостереження.
- Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що його підзахисний у встановлений законом спосіб виклик не отримував. Він додав, що звʼязався зі слідчими СБУ й узгодив дату «нової зустрічі».