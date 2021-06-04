Порошенко прийшов на допит до СБУ у справі Медведчука — Козака

Експрезидент Петро Порошенко прийшов на допит у кримінальному провадженні щодо нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Цю інформацію Укрінформу надали у пресслужбі СБУ.

«Народний депутат Петро Порошенко зʼявився на допит об 11 годині», — сказали у пресслужбі. У СБУ наголошують, що виклик Порошенка на допит потрібен для всебічного й обʼєктивного вивчення обставин кримінального провадження.