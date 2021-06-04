Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука — Козака

Экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в уголовном производстве, которое касается нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Эту информацию Укринформу сообщили в пресс-службе СБУ.

«Народный депутат Петр Порошенко явился на допрос в 11:00», — сказали в пресс-службе. В СБУ отмечают, что вызов Порошенко на допрос нужен для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.