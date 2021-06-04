Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука — Козака

Экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в уголовном производстве, которое касается нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Эту информацию Укринформу сообщили в пресс-службе СБУ.
«Народный депутат Петр Порошенко явился на допрос в 11:00», — сказали в пресс-службе. В СБУ отмечают, что вызов Порошенко на допрос нужен для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.
Порошенко вызвали как свидетеля в уголовном производстве по подозрению Медведчука и Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).
- СБУ 27 мая сообщила, что Порошенко не явился на допрос в СБУ. Его соратник Юрий Бирюков уточнил, что он поехал на передовую передавать батальонный комплект камер наблюдения.
- Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что его подзащитный в установленный законом способ вызов не получал. Он добавил, что связался со следователями СБУ и согласовал дату «новой встречи».