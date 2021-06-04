Омбудсман: Від початку війни на Донбасі загинули 152 дитини. Україна вперше на державному рівні вшановує їх памʼять

4 червня Україна вперше на державному рівні вшановує памʼять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. З початку війни на Донбасі загинули 152 дитини.

Про це повідомили в Офісі омбудсмана.

Там зазначили, що за даними моніторингової місії ООН з прав людини на Донбасі з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2021 року загинули 102 хлопчиків та 50 дівчаток. Ще 146 дітей зазнали поранень.