Омбудсмен: С начала войны на Донбассе погибли 152 ребенка. Украина впервые на государственном уровне чтит их память

4 июня Украина впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. С начала войны на Донбассе погибли 152 ребенка.

Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.

Там отметили, что по данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Донбассе с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года погибли 102 мальчиков и 50 девочек. Еще 146 детей получили ранения.