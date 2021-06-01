Рада утвердила День памяти детей, погибших в результате агрессии России

В Украине установили День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России. Верховная Рада 1 июня приняла соответствующий проект постановления.

По данным авторов законопроекта, с 2014 года из-за российской вооруженной агрессии на Донбассе погибли более 240 детей, 56 пропали без вести, а ранения получили от 167 до 500 несовершеннолетних.

Рада рекомендовала правительству в двухнедельный срок с дня принятия этого постановления разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне.