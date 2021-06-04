UNIT.City запускає головний театральний проект літа — «Сім»

Від 7 до 13 червня в інноваційному парку UNIT.City відбудеться масштабний театральний open air проєкт «Сім». Сім вечорів поспіль, сім яскравих театральних колективів країни гратимуть сім вистав, обʼєднаних тематикою «семи питань до себе».

За тиждень резидентам і гостям UNIT.City продемонструють різноманіття сучасного театрального мистецтва — від академічного до експериментального і відверто провокаційного. Концепція заходу передбачає пошук відповідей на актуальні для сучасної людини питання — самореалізація, життя в моменті, гармонія у стосунках з іншими людьми, а також пошук власного місця в світі.

Як повідомляє команда інноваційного парку, тему вибрали не випадково: за останній рік часу для пошуку цих відповідей у активної, молодої людини стало ще менше. Мета проєкту «Сім» — допомогти глядачам уповільнити темп свого життя і заглянути вглиб себе крізь призму театрального мистецтва.

«Проєкт «Сім» — це спосіб пошуку себе і спроби призупинитися в божевільному потоці постійної гонки. Наші резиденти — це люди переважно з ІТ. Чого їм не вистачає найбільше? Часу, вони завжди в потоці. Але я впевнений, життя складається з того, де перебуває фокус твоєї уяви. Хтось розумний сказав, що ми бачимо речі не такими, якими вони є, а такими, якими є ми. Щоб краще зрозуміти себе і світ навколо, ми пропонуємо перервати нескінченні коли, адженди і зуми для найважливіших зустрічей — зустрічей із самим собою. Щоб зрозуміти, чи дійсно ти інвестуєш свою увагу в те, що тобі по-справжньому важливо» — говорить керуючий партнер UNIT.City Костянтин Євтушенко.

У проєкті візьмуть участь:

7 червня, 19:00, «Лавр», Майстерня Лєни Лазович;

8 червня, 20:00, «Механічний Апельсин», Дикий театр;

9 червня, 20:00, «Ніколи не дзвони мені, Кохана», Чорний квадрат;

10 червня 20:00, «Білка, яка прожила 100 років», Київський академічний театр «Золоті ворота»;

11 червня, 20:00, «Сім розгніваних джентльменів, театр «Актор»;

12 червня, 20:00, «Усі найкращі речі», Театр на лівому березі;

13 червня, 19:30, «Швейк», Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Усі спектаклі пройдуть на території нового амфітеатру, який нещодавно відкрили в інноваційному парку — з дотриманням усіх необхідних карантинних обмежень. Упродовж тижня очікують близько 3 тисяч глядачів. Дізнатися більше про кожну виставу і ознайомитися з наявністю квитків можна за посиланням.