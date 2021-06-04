UNIT.City запускает главный театральный проект лета — «Семь»

С 7 по 13 июня в инновационном парке UNIT.City состоится масштабный театральный open air проект «Семь». Семь вечеров подряд, семь ярких театральных коллективов страны будут играть семь спектаклей, объединенных тематикой «семи вопросов к себе».

За неделю резидентам и гостям UNIT.City продемонстрируют все многообразие современного театрального искусства — от академического до экспериментального и откровенно провокационного. Концепция мероприятия предполагает поиск ответов на актуальные для современного человека вопросы — самореализация, жизнь в моменте, гармония в отношениях с другими людьми, а также поиск собственного места в мире.

Как сообщает команда инновационного парка, тему выбрали не случайно: за последний год времени для поиска этих ответов у активного, молодого человека стало еще меньше. Цель проекта «Семь» — помочь зрителям замедлить темп своей жизни и заглянуть вглубь себя сквозь призму театрального искусства.

«Проект «Семь» — это способ поиска себя и попытки приостановиться в сумасшедшем потоке постоянной гонки. Наши резиденты — это люди преимущественно из ІТ. Чего им не хватает больше всего? Времени, они всегда в потоке. Но я уверен, жизнь состоит из того, где находится фокус твоего воображения. Кто-то умный говорил, что мы видим вещи не такими, какими они являются, а такими, какими являемся мы. Чтобы лучше понять себя и мир вокруг, мы предлагаем прервать бесконечные коллы, адженды и зумы для самых важных встреч — встреч с самим собой. Чтобы понять, на самом ли деле ты инвестируешь свое внимание в то, что тебе по-настоящему важно» — говорит управляющий партнер UNIT.City Константин Евтушенко.

В проекте примут участие:

7 июня, 19:00, «Лавр», Мастерская Лены Лазович;

8 июня, 20:00, «Механический Апельсин», Дикий театр;

9 июня, 20:00, «Никогда не звони мне, Любимая», Черный квадрат;

10 июня, 20:00, «Белка, которая прожила 100 лет», Киевский академический театр «Золотые ворота»;

11 июня, 20:00, «Семь разгневанных джентльменов, театр «Актер»;

12 июня, 20:00, «Все лучшие вещи», Театр на левом берегу;

13 июня, 19:30, «Швейк», Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.

Все спектакли пройдут на территории нового амфитеатра, который недавно открыли в инновационном парке — с соблюдением всех необходимых карантинных ограничений. В течение недели ожидается около 3 тысяч зрителей. Узнать больше о каждом спектакле и ознакомиться с наличием билетов можно по ссылке.